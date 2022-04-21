Çifte kupa çok yakın

SÜPER Lig'de son 5 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider giren Trabzonspor, önceki gün de Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor'u tek golle geçti. Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan bordo-mavililer, gösterdikleri müthiş çaba sonrası adım adım bu hedeflerine ilerliyor. Süper Lig'de son düzlüğe giren Karadeniz ekibi kalan 5 haftada A.Demirspor, Antalyaspor, Hatayspor, Altay ve Başakşehir ile karşılaşacak.

HASRET SONA ERECEK Mİ?

BORDO-MAVİLİLER, kalan maçlarında kayıp yaşamadan 38 senelik şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Trabzon kupada ise Kayseri'yi rövanş maçında da geçerek adını finale yazdırmak istiyor. Finale çıkması durumunda Sivas-Alanya galibiyle karşılaşacak Trabzon, en son 39 yıl önce sezonu çifte kupayla kapatmıştı.