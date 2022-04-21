Çiğli Belediye yenildi, İzmirspor küme düştü

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Bölge Play- Off Final Grubu'nda mücadele eden Çiğli Belediyespor, Bolvadin Termalspor'un ardından dün de Aydın temsilcisi Efeler 09 FK'ya 3-2 yenilerek 3. Lig umutlarını başka bir bahara bıraktı. Burdur MAKÜ İstiklal Stadı'nda oynanan maçın gollerini Çiğli'den Onur ve Yekta atarken, Efeler'in gollerini Emir, Recep ve İshak kaydetti. Çiğli Belediyespor aldığı yenilginin ardından Bölgesel Amatör Lig statüsünü göre 9. Bölge 2. Grup'ta ligi 3. sırada bitiren İzmirspor ise Süper Amatör Küme'ye düştü. Efeler 09 FK, kendisi gibi 3 puanlı Bolvadin Termal ile yarın final oynayacak.

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