Cim-Bom’da Amdouni sesleri

Galatasaray'ın iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün sportif direktörleri Cenk Ergün ile Levent Nazifoğlu transfer görüşmelerine devam ediyor. Transfer yarışında geç kalmamak isteyen başkan adayları sportif direktörlerine tam yetki verdi. Rudi Garcia'yı takımın başına getirmek konusunda önemli yol kateden sportif direktör Ergün ise oldukça hızlı davranıyor.

Bundesliga'da Dortmund formasını giyen Axel Witsel'le görüşen Ergün'ün diğer hedefi ise Zeki Amdouni oldu. İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen ve annesi Türk olduğu için Türk Milli Takımı'nda oynaması için teklif yapılan Tunus asıllı oyuncunun menajeri ile bir görüşme yapıldı.

TEMASLAR BAŞLADI

Ergün, gelecek sezon bonservisinin alınmasının düşünülmediği Halil Dervişoğlu'nun yerine son 4 maçta 8 gol atan İsviçre U-21 Milli Takımı'nın golcüsünün işini bitirmek istiyor. Zeki'nin transferi Türk Milli Takımı'nı seçmesine bağlı. Zeki, eğer A Milli Futbol Takımımızı seçerse yerli statüsünde forma giyebilecek.

SOL KANAT VE FORVET OYNUYOR

MOHAMED Zeki Amdouni 4 Aralık 2000 tarihinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi. Türk ve Tunus asıllı olan Amdouni sol kanat ve forvet mevkisinde oynuyor. Genç oyuncu, şuan Super League takımlarından Lausanne- Sport'ta forma giyiyor. Zeki, kariyerinde Etoile Carouge, Stade Lausanne Ouchy ve Lausanne-Sport formalarını giydi.