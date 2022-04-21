Galatasaray’da trafik karıştı

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da kaos bir türlü bitmiyor. Geçtiğimiz ay yapılan mali kongrede ibra edilmeyen başkan Burak Elmas, seçim kararı almıştı. 30 Nisan'da yapılması beklenen ve iki adayın çıktığı seçim önceki gün mahkemenin verdiği karar sonrası iptal olmuştu. Sarıkırmızılı kulübün gerekli itirazları yaptığı duruşma yarın saat 11.00'de görülecek. Camiada herkes mahkemeden çıkacak sonuca odaklanmış durumda. Eğer mahkemeden olumlu bir sonuç çıkarsa G.Saray 30 Nisan'da seçime gidecek. Aksi durumda ise seçim kararı Elmas'a bağlı olacak.

ACİL TOPLANTI YAPTI

Bu durumda Elmas'ın istifa kararı alıp almayacağı önem kazanacak. Bilindiği gibi Burak Elmas valiliğin açtığı davanın ardından ne olursa olsun seçimin yapılacağını duyurmuştu. Önceki gün mahkemenin kararını açıklamasının ardından acil bir toplantı ayarlayan Elmas, divan kurulu, yöneticileri ve iki başkan adayı ile görüşme yapmıştı. Mahkemeden olumsuz bir sonuç çıkması durumunda Elmas'ın istifa kararı alacağı ve seçimin Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖZBEK'TEN LİSTE HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılı camiada seçimin ertelenmesi durumunda başkanlık için yeni adayların da çıkması kulislerde konuşulmaya başlandı. Şimdiden bir kaç ismin liste çalışmalarına başladığı iddia edilirken, eski başkanlardan Dursun Özbek'in mahkeme sonucuna göre liste oluşturması bekleniyor. Özbek dışında da camiada baskı gören isimlerin olduğu ve Galatasaray'ı son seçimde olduğu gibi kalabalık bir kongreye doğru gittiği iddia edildi.