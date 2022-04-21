İftarda büyük buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen "Sporun Yıldızları İftar Programı"nda sporcularla bir araya geldi. İftardan sonra açıklamalar yapan Erdoğan, "Son bir yılda katıldığımız uluslararası müsabakaların neticelerine bakmak bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterlidir.

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını asla unutulmayacak hatıralarla spor tarihimize altın harflerle kazınan başarılarla taçlandırdık" ifadelerini kullandı. Sözlerine "Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir" diyerek devam eden Erdoğan, "Eskiden sadece bir kaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kayak pistleri bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış durumdadır" şeklinde konuştu.

HEDEF PARİS OLİMPİYATLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere inandığını ve güvendiğini belirterek, "Sporcuların yanında olmayı bundan sonradasürdüreceğiz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da daha büyük başarılara birlikte imza atacağız" dedi.