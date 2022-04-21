Karşıyaka nihayet kendine geldi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 haftaya rahat giren Karşıyaka'da geride kalan 8 haftada işler değişti. Takım içindeki taşları yerine oturtan KSK, geride kalan 8 maçlık süreçte kalesini çok iyi savundu. İzmir ekibi bu süreçte 3 gol görürken, daha önceki 8 maçlık süreçte ise 9 gol yedi. KSK oynadığı son 8 karşılaşmada sadece Gümüşhanespor, Karaköprü Belediyespor ve Ağrı 1970 Spor'dan birer gole engel olamadı. Mardin 1969 maçında takımın başına getirilen teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde 12 karşılaşmaya çıkan Kaf-Kaf, bu süreçte sadece 6 gol yerken, 21 gol kaydetti, 21 puan topladı. KSK, Güraçar döneminden önceki 12 maçta ise 15 gol yedi, 13 gol attı ve hanesine 14 puan yazdırdı. İzmir ekibinde son 8 maçlık süreçte Fatih Taşdelen 5 gol atarak ön plana çıktı.

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