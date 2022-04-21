Manisa FK güldü

Siyah-beyazlılar küme düşen Balıkesirspor’u Gakpa (P), Tabeou ve Okan’ın golleriyle yendi
21.4.2022
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MANİSA Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de Ege derbisinde son 26 dakikada bulduğu gollerle Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. 9'da Otoo'nun kafa vuruşunda kaleci Birkan son anda uzanarak topu kontrol etti. 41'de Ozegovic'in aşırtma vuruşunda kaleci Atilla topu kornere tokatladı. 64'te Taha'nın ortaladığı topa Batuhan'ın elle müdahalesi sonrası hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Gakpa, topu filelerle buluşturdu: 1-0. 86'da Erhan'ın pasıyla rakip ceza yayının önünde topla buluşan Tabekou penaltı noktası yakınlarında ayak içiyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 88'de sol kanattan Hakan'ın ortaladığı topa arka direkte Okan düzgün vurdu skoru belirledi: 3-0.