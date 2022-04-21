Menemen fırsat tepti

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla ateş hattından bir türlü uzaklaşamayıp düşme korkusunu hisseden Menemenspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. 15'te Kolovos'un ara pasında Benhur'un şutunu Batuhan kornere çeldi. 17'de köşe vuruşundan gelen topta Kolovos ön direkte topa dokundu, meşin yuvarlak kaleci Batuhan'ın ardından direğe çarpıp oyun alanına döndü. 35'te Ahmet Sagat'ın ara pasına hareketlenen Gomes topu filelere gönderdi: 1-0.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

55'te savunmadan seken topu önünde bulan Kolovos'un şutu direğin yanından auta çıktı. 64'te Rasheed'in ceza alanı sol çaprazından şutunu Batuhan kornere çeldi. 66'da Kolovos'un soldan ortasında Babacar topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1. 72'de İlyas'ın çok sert serbest vuruşu direği sıyırarak dışarı çıktı. 86'da Atila'nın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Yiğitali'nin şutu uzak direğin dibinden auta çıktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Menemenspor galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 37 puanla ateş hattından uzaklaşamadı.

LALECİ'DEN DÖRT DEGİSİKLİK

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci Kocaelispor karşısında kadroda dört değişikliğe gitti. Genç teknik adam son olarak karşı karşıya geldikleri Balıkesirspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'den sakatlığı bulunan Ba'nın yerine Anıl'a, Batuhan Adıgüzel'in yerine Sinan'a, Batuhan Kırdaroğlu'nun yerine Enes'e, Kehinde'nin yerine ise Ahmet Sagat'a görev verdi.

RASHEED VE MAZLUM RAKİP OLDU

Devre arasında Rasheed ile birlikte Kocaelispor'a transfer olan Menemenspor'un eski kaptanı Mazlum Demir dün oynanan karşılaşmada yeşilsiyahlı formayla eski takımlarına rakip oldu. Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkan Mazlum konuk ekibin ilk 11'inde yer alırken, 14 karşılaşmada forma giyen Rasheed yedekler arasındaydı. İki isim maç öncesinde eski takım arkadaşları ve teknik direktörleri Cenk Laleci ile hasret giderdi.

MINI YORUM / Berke ÖZBAY

ISTEMEK YETMEZ OYNAMAK LAZIM

SON iki maçında 3 puanla tanışamayan Menemenspor, aynı puana sahip ve kendisi gibi düşme korkusu yaşayan Kocaelispor karşısında çok kritik bir iki puan daha bıraktı. Maç öncesi kenetlenerek birbirlerine galibiyet sözü veren futbolcular maçın başlangıcıyla birlikte adeta sessizliğe gömüldü. Oyunu kendi yarı alanında kabul etmek durumunda kalan Menemen, rakibin ataklarına cevap veremedi. Başarılı olamasa da sağlı sollu hücum organizasyonları deneyen konuk ekibin gol bulamaması sarı-lacivertlilerin şansıydı. Gomes'in golüyle öne geçen İzmir temsilcisinde oyun anlamında bir kıpırdanma yaşanır diye beklerken, Cenk Laleci'nin öğrencileri aynı durgun oyuna devam etti. İkinci yarıda da Menemenspor istediklerini sahaya yansıtamayınca ve üstüne gole de engel olamayınca moraller iyice bozuldu. İzmir ekibinde maçı kazanmaya yönelik istek ve arzu var ama futbolda sadece istemek yetmez, ortaya bir şeyler de koymak gerek. İzmir ekibi bugün sahada taraftarlarına boş bir tabak sundu... Üç maça çıkan galibiyet hasretinin nedeni bir an önce sahayetmez, da bulunmaz, puan kayıpları devam ederse Menemenspor sergilenen bu oyunla korku tüneline girer...