Arkas finali son maça bıraktı

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki Play-Off yarı final ikinci maçında Halkbank'a evinde tie-break sonucu 3-2 mağlup olan Arkas Spor, serinin Ankara'daki son randevuya taşınmasına engel olamadı. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 139 dakika sürüp büyük çekişmeye sahne olan maçın setleri 22-25, 25-23, 25-23, 19-25 ve 13-15 sonuçlandı. Geçen hafta Kupa Voley'i 11 yıl sonra kazanıp ligde normal sezonu lider bitiren Halkbank'ı Başkent'teki ilk maçta 3-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, final için son kozunu Pazar günü deplasmanda oynayacak.

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