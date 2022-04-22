Çakır geri döndü

FERHAT Gündoğdu başkanlığındaki MHK döneminde hakemlikleri 8 Mart'ta askıya alınan 13 isimden Cüneyt Çakır, Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu yeni başkan Sabri Çelik döneminde yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından görevlerine geri döndü. Çakır, Ligin 34. haftasında oynanacak Antalyaspor-Kayserispor maçında görev alacak. Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu ise 1. Lig'de düdük çalacak. Şimşek, Tuzla-Adana, Numanoğlu ise Samsun-Altınordu mücadelesini yönetecek. Haftanın diğer hakemleri şöyle; Bugün 20.30 Rize- F.Bahçe: Halil Umut Meler. Yarın 16.00 Karagümrük-Giresun: Erkan Özdamar, Gaziantep-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz, 20.30 Adana Demir-Trabzon: Y. Kemal Uğurlu. Pazar 16.Yeni Malatya-Konya: S. Barış Kaya, Başakşehir-Hatay: Arda Kardeşler, 20.30 Altay-G. Saray: Volkan Bayarslan. Pazartesi 20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol, Sivas-Alanya: Ümit Öztürk

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