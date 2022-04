Horoz’a Timsah uyarısı

Spor Toto 1. Lig'de teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ın gelmesi sonrası yükselişe geçip son 6 maçta 5 galibiyetle bitime 5 hafta kala düşme hattından uzaklaşan Altaş Denizlispor'da gözler Bursaspor maçına çevrildi. Bursaspor karşılaşmasının sıkıntılı geçeceğini söyleyen ve öğrencilerini uyaran teknik patron Bakkal, çok çok kritik bir maça çıkacaklarının altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Bursa tribün desteğini arkasına alıp ligde tutunmak için saldıracak. Son şansları. Diğer maçlarımızı düşünüp tahriklere dikkat edin" uyarısında bulundu.

'TEHLİKE GEÇMEDİ'

Ligde artık son virajlara girildiğini hatırlatan teknik patron Mesut Bakkal, "Özellikle ateş hattındaki takımlar için her maç her puan altın değerinde. Bursaspor da ligde tutunma adına son kozlarını oynuyor. Bu nedenle taraftar desteğini de arkalarına alıp bize karşı çok hırslı olacaklardır. Tribün ve rakip futbolcu tahriklerine kapılmamalıyız. 10 maçta 20 puan almamıza karşın henüz ligde kalmayı garantileyemedik. Son 10 haftanın en çok puan toplayan takımıyız ama henüz rahat bir nefes alamadık. Yoğun maç trafiğinde, ter idmanı yapıp 3 günde bir maça çıkıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, ligde enteresan karşılaşmalar yaşanıyor. Mücadele son haftaya kadar sürecek gibi gözüküyor. Düşme barajı da her geçen hafta yükselmekte. Baraj 42-43 puanları bulabilir. Rahatlamak için iki galibiyet şart" diye konuştu.

TİAGO LOPES İLAÇ GİBİ GELDİ

ALTAŞ Denizlispor'da devre arasında yuvaya dönen Tiago Lopes, özellikle 4-3 kazanılan kritik İstanbulspor sınavında fark yarattı. Süper Lig'de 2019 yılında transfer olduğu yeşilsiyahlı kulüpten geçen sezon bitmeden mali sorunlar nedeniyle ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, hiçbir takımla anlaşmadı. Sezonun ilk yarısını boşta geçiren Lopes, devre arasında transfer yasaklısı Denizlispor'a geri dönerek takıma ilaç gibi geldi. Sezonun ikinci yarısında 8 maçta forma giyen tecrübeli sağ bek, İstanbulspor önünde takımı 3-2 mağlup durumdayken 70. dakikada jeneriklik bir gole imza attı, 3 dakika sonrada galibiyeti getiren Ömer Şişmanoğlu'nun golünün asistini yaptı, geri dönüşün mimarlarından oldu.

GOLÜN ADI İLHAN

ALTAŞ Denizlispor'da muhteşem bir performans yakalayan İlhan Depe, son 2 maçı boş geçmedi. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın değişmez isimlerinden olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, lig ve kupada 22 maçta 4 gole ulaştı. Kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran İlhan, Denizli'de ikinci baharını yaşıyor. 32. haftada Denizlispor'un Keçiörengücü'nü 1-0 yendiği maçın 50. dakikasında fırsatçılığını konuşturan İlhan, Horoz'a altın değerinde 3 puan kazandırırken, 4-3'lük İstanbulspor zaferinde de 1 gol kaydetti. Başarılı performasıyla transferin gözdesi olan oyuncunun Altaş Denizlispor ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

ALTAS DENİZLİSPOR, BURSA'YA İKİ EKSİKLE GİTTİ

ALTAŞ Denizlispor, yarın saat 20.30'da oynayacağı 6 puanlık Bursaspor maçı için dün yola çıktı. Hazırlıklarını dün yaptığı iki antrenmanla tamamlayan yeşil-siyahlılar karayoluyla Bursa'ya hareket etti, kampa girdi. Horoz'da, sakatlıkları devam eden Gökhan Süzen ve Bünyamin Balat kadroda yok.

SEBAHATTİN ALP