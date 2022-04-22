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Haberler Spor Kış Trofesi’nde 5. Ayak Çeşme’de gerçekleşti

Kış Trofesi’nde 5. Ayak Çeşme’de gerçekleşti

22.4.2022

Kış Trofesi’nde 5. Ayak Çeşme’de gerçekleşti
ÇEŞME Marina'nın ev sahipliği yaptığı kış trofesi yarışlarının 5'inci ayağı gerçekleşti. 25 IRC, 4 destek sınıfı olmak üzere toplam 29 tekne yarıştı. Kararsız rüzgar sebebiyle tüm gruplar için belirlenen coğrafi 5 rotasında yarışmak üzere ekipler start hattında yerini aldı. Tek yarış ile ilk günü tamamlayan ekipler, ikinci gün sabahı brifingin ardından üçgen rotada yarışmak üzere start hattında yerlerini aldı. Orsa rotasında yarışan ekipler, belirtilen finiş saati 17:00'den itibaren dönüşlerine başladı. Yağmur nedeniyle ödül töreni mayıs ayağına ertelendi
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