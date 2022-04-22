  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Mahkeme tedbir kararını kaldırdı! Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da

Mahkeme tedbir kararını kaldırdı! Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da

10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray’da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Bu karar ile sarı-kırmızılı camiada 30 Nisan’da seçim yapılabilecek.

22.04.2022, 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022, 12:58

Mahkeme tedbir kararını kaldırdı! Galatasaray’da seçim 30 Nisan’da

Son dakika haberine göre 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray'da seçim, 30 Nisan'da gerçekleşecek.

TEDBİR KARARI SONRASI GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray Kulübü, 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararı sonrası açıklama yayınlamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA