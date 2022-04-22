Haberler Spor Mahkeme tedbir kararını kaldırdı! Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da

Mahkeme tedbir kararını kaldırdı! Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da

10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray’da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Bu karar ile sarı-kırmızılı camiada 30 Nisan’da seçim yapılabilecek.