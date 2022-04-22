Üç takımlı maç

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge Play-Off Final Grubu'nda bugün Türk spor tarihinin en ilginç 90 dakikası yaşanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor, ilk maçta TKİ Tavşanlı Linyitspor'la 1-1 berabere kaldı, Tekirdağspor'u 2-0 yendi ve grupta 4 puana ulaştı. Play-Off Final Grubu'nda bugün saat 15.00'te İnegöl İlçe Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin düdük çalacağı Tavşanlı Linyitspor ile Tekirdağspor karşı karşıyla geliyor. Ayvalıkgücü'nün kaderi bu maça bağlı. Mücadele berabere biter veya Tekirdağ kazanırsa Balıkesir temsilcisi 3. Lig'e çıkacak. İnegöl'deki mücadeleyi Tavşanlı Linyit kazanırsa Türk tarihinde bir ilk yaşanacak.

TRİBÜNDE BEKLEYECEKLER

Play-Off Final Grubu'nda iki takımın da puanları eşit olacağı için penaltılara geçilecek. Bu maçı kafile halinde tribünden izleyecek Ayvalıkgücü Belediyespor, karşılaşmanın bitmesinin ardından sahaya inecek. Maçın hakemi kırmızı-beyazlı futbolcuların maça hazırlanması ve ısınması için süre verecek. İnegöl İlçe Stadı'nda bu kez Ayvalıkgücü Belediyespor ile TKİ Tavşanlı Linyitspor mücadelesi başlayacak. İki takım arasında yapılacak penaltı atışlarında kazanan takım adını 3. Lig'e yazdıracak. Ayvalıkgücü, geçen sezon BAL Play-Off yarı finalinde Aliağa FK'ya 3-1 yenilip elenmişti. Kırmızı- beyazlılar, en son 2015-2016 sezonunda 3. Lig'de mücadele etmişti. ■ BERKE ÖZBAY

'BU STATÜ EN SAĞLIKLI OLANI'

BALIKESİR ASKF Başkanı Metin Mengüç, "Puan eşitliği halinde averaja bakılmıyor. Şaibeye mahal yok. Bu statü en sağlıklısı. Üç takım için de kritik bir maç olacak. Ayvalıkgücü tribünde bekleyecek. Tavşanlı Linyit kazanırsa penaltılar 3. Lig'e çıkacak takımı belirleyecek. İnşallah kazanan Balıkesir" olur.