Karagümrük’te işlem tamam

SEZON başında Celta Vigo'dan kiralık olarak geldiği Fatih Karagümrük'te kariyerinde yeni bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki Emre Mor, takımında kaldı. İstanbul ekibi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 24 maça çıkan Emre Mor 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro. Emre Mor A Milli Takım formasını daha önce 15 kez giyerken bir kez de asist yapmıştı.