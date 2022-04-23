Küme düşmeme TBMM’de

Malatya'nın MHP milletvekili Mehmet Fendoğlu, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılıp, kaldırılmamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, flaş bir açıklama yaptı. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a başvurduklarını açıkladı.

BU TAKIMLAR LİGDE KALMALI

Meclis'te konuşan Mehmet Fendoğlu "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifini görüştüğümüz bugünlerde Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Şöyle ki, öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası, daha sonra MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg'in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir. Bu konuda bu yılki küme düşmenin kaldırılmasını hassaten ve şehirlerimiz adına Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ederim. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.