Menemen’de işler karıştı

Spor Toto 1. Lig'de son üç haftada sadece 2 puan toplayan ve ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan Menemenspor'da işler karıştı. Bu sezon en son 4. haftada ateş hattına giren İzmir temsilcisi, ligde 29 hafta sonra düşme potasına geriledi. Önceki gün Eyüpspor'u yenerek puanını 38'e yükselten Boluspor'un gerisine düşen İzmir temsilcisi, ligde bitime 5 hafta kala 37 puanda kalarak düşme korkusunu da yakından hissetmeye başladı ve avantaj kaybetti. Sarı-lacivertlilerin kalan maçlarını da kümede kalma hedefinde olan oynayacak olması da sıkıntıyı beraberinde getirdi.

ZOR MAÇLAR BEKLİYOR

Yarın Keçiörengücü deplasmanında ter dökecek Menemenspor, ardından Tuzla'YI konuk edecek ve sırasıyla Denizli (D), Gençlerbirliği ve son olarak da Bursaspor'la (D) karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Cenk Laleci puan kayıplarını telafi edeceklerini belirtirken, "Takımıma güveniyorum. Kalan maçlarda ihtiyacımız olan puanları toplayarak ligde kalacağız" diye konuştu.

■ BERKE ÖZBAY