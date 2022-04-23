Spor Yasası meclisten resmen geçti

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Kanunla spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları düzenleniyor.

ANONİM ŞİRKETLERİ DE KAPSIYOR

"Spor kulüplerinin kuruluş ve tüzel kişiliğinin kazanılması", "spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi", "mali hükümler", "kulüplere tahsis edilen taşınmazların ve sağlanan desteklerin amacı dışında kullanılması halinde verilecek cezalar" ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu yasada yer alan düzenlemeler, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri, kanuna göre tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek ancak kanunun spor faaliyetlerine katılımı düzenleyen hükümleri hariç diğer hükümler bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.