Yarımada oyunları başlıyor

ÇEŞME Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 16. kez düzenlenecek olan Yarımada Spor Oyunları, 23-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. İzmir'in Çeşme Yarımadası'nın 5 belediyesinden katılımcıların yer alacağı organizasyonda, "Haydi Spora!" sloganı ile basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi spor branşlarında çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Uzun bir aradan sonra bu yıl yeniden organize edilecek Yarımada Spor Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Bld ve Güzelbahçe Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak. İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, katılımcılara başarılar diledi.