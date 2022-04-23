Süper Lig Kulüpler Birliği ve MHK Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı arasında yüksek gerilim yaşanıyor. Spor Yasası ile ilgili açıklamalarda bulunan Sancaklı "Eğer altyapı ile uğraşmayan oyuncu yetiştirmeyen kimse orada yöneticilik yapamayacak. Başkanlık yapamayacak. Çünkü beceremeyecek. Bu arkadaşlara buradan söyleyeyim diyorlar ki siz bu yasayı çıkarırsanız eğer yönetecek adam bulamazsınız. Başkan ve yönetici bak bu Türk milletine saygısızlık yapmayın.

"KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam yok. Bir siz mi şereflisiniz?" ifadelerini kullanırken Kulüpler Birliği ise "Kanun teklifi lehine söz alan bir milletvekilinin kulüplerimizin yöneticileri hakkında söylediği haksız ve asla kabul edilemeyecek ifadeler ve tanımlamalar sebebiyle, kulüplerimizin yöneticilerinin söz konusu milletvekilinin bu konuşmasından ötürü özür dilemesini beklediğinin bilinmesini istemekteyiz" açıklaması dikkat çekti.