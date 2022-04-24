Arkas final için sahnede

AXA Sigorta Efeler Ligi Play Off'ta Arkas Spor, bugün final için sahaya çıkıyor. Yarı final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Halkbank'a, evinde 3-2 mağlup olarak seride durumun 1-1'e gelmesine engel olamayan İzmir ekibi, bugün 3. ve son karşılaşmada rakibine konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Galibiyete ulaşacak takım adını finale yazdıracak. Play-Off yarı final turunda iki ekibin de birer galibiyet aldığını, son maçı kazanarak finale yükselmeyi hedeflediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İyi konsantre olan, daha az hata yapan ekip şampiyonluk yarışına devam edecek. Son sayıya kadar mücadele ederek İzmir'e finale çıkmış olarak dönmek istiyoruz. Ekibimize güvenimiz tam" şeklinde konuştu.