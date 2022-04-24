Bayern Münih’ten üst üste 10. kupa

ALMANYA Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bayern Münih, bu şampiyonlukla birlikte üst üste 10., toplamda ise 32. kez zirvede yer almayı başardı. Münih, 2012/13 sezonundan bu yana Bundesliga'da şampiyon olma başarısı gösteriyor. Öte yandan Bayern Münih'in 34 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu şampiyonlukla birlikte kariyerinin ilk lig şampiyonluğu kupasını elde etmiş oldu. Sezon başında Alman ekibinin teknik direktörlüğüne getirilen genç teknik adam, ilk sezonunda şampiyon olma başarısı gösterdi.