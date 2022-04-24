Cüneyt Çakır yeniden sahada

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, bugün yeniden yeşil sahalara dönüyor. 8 Mart'ta Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı karar sonrası görevden uzaklaştırılan deneyimli hakem, Dünya Kupası'nda yer alma konusunda da sıkıntı yaşamıştı. Tahkim Kurulu'nun affettiği hakemlere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından yeniden ışık yakıldı. Çiçeği burnunda başkan Sabri Çelik, ilk iş olarak bu hakemlere ulaştı. Önceki gün hakemleri açıklayan MHK, Cüneyt Çakır'ı Antalyaspor-Kayserispor maçına atadı. Çakır, yaklaşık olarak 2 aya yakın bir süre sonra bugün saat 20.30'da yeniden yeşil sahaya ayak basacak. Tecrübeli hakemin böylece Dünya Kupası yolu açıldı.