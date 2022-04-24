Manisa FK seri peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde Balıkesirspor'u 3-0 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda düşme potasında bulunan Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Adem Cinek görev yapacak. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı bulunan Nizamettin Çalışkan forma giyemezken, cezası biten defans oyuncusu Sadi Karaduman takıma geri dönüyor. Maç TRT Spor ve beINSports Max1 kanallarından ekrana gelecek.

'HEDEFİ ZORLAYACAĞIZ'

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Play-Off hattının bir basamak gerisindeyiz. Sonuna kadar hedefimizi zorlayacağız. Her maç bizim adımıza çok önemli. Kocaelispor'u da yenip seri başlatmak istiyoruz. Son düdüğe kadar savaşacağız" dedi.