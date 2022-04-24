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Haberler Spor Potada kritik randevu

Potada kritik randevu

24.4.2022

Potada kritik randevu

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 haftaya düşme korkusunu üzerlerinden atamayarak giren Ege temsilcileri Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ve Aliağa Petkimspor, bugün final gibi maçta birbirlerine rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Semt 77 Yalova'yı geçen hafta yenerek rakibini ikili averajla düşme potasına iten Petkim kazanırsa, ligde kalma yolunda büyük avantaj yakalayacak. Merkezefendi de galibiyet halinde kurtuluşunu son haftaya bırakmadan matematiksel olarak ilan edecek.

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