Arkas havlu attı

AXA Sigorta Efeler Ligi Play- Off 1/4 Etabı 3. maçında Arkas Spor deplasmanda Halkbank'a 25-21, 22-25, 26-24, 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup olarak seride durumu 2-1'e getirdi ve Play-Off finaline yükselemedi. Halkbank bu galibiyetle final etabında mücadele etme hakkı kazandı. İlk set karşılıklı sayılarla geçilirken son bölümde etkinliğini arttıran Halkbank seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Arkas Spor fırtınası esti. İzmir ekibi üstün götürdüğü bu bölümü 25-22 önde tamamladı: 1-1. Üçüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. Arkas rakibi karşısında etkili olsa da bu bölüme kazanan 26-24 ile ev sahibi takım oldu. Son sette ise Arkas Spor adeta hayal kırıklığı yaşattı. Oldukça etkisiz bir görüntü sergileyen İzmir temsilcisi seti 25-11, mücadeleyi de 3-1 kaybetti.

F.BAHÇE İLE OYNAYACAK

BU sonuçların ardından Halkbank ile Ziraat Bankkart takımları Play-Off finalinde kapışacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek serinin ilk maçı 28 Nisan Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor ise Play-Off 3'üncülük-4'üncülülük etabında kozlarını paylaşacak.