Manisa FK yıkıldı

SPOR Toto 1. Lig'de Play- Off yarışı veren Manisa FK, öne geçtiği maçta düşme hattında yer alan Kocaelispor'a 2-1 yenildi. 13'te sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Taha kullandı, top penaltı noktasının hemen önünde Landre'de kaldı. Landre'nin bekletmeden çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1. 29'da sol çaprazda ceza sahasının bir hayli uzağında topla buluşan Mehmet Taş, çok sert bir vurdu: 1-1. 45+5'te köşe vuruşunu Kocaelispor adına Kolovos kullandı. Ön direkte herkesi aşan topa altı pasın önünde Berkay müdahalede bulundu ve top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-1. 74'te Erhan'ın şutu sonuç getirmedi. Manisa Futbol Kulübü mücadeleyi 2-1 kaybetti, kahroldu.