Altınordu 90’da yıkıldı

SPOR Toto Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altınordu, Samsunspor'a yenilerek yedi maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı: 2-1. 18. dakikada Feyttullah'ın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin solundan az farkla auta çıktı. 19'da Savicevic'in pasına iyi vuran Fofana'nın şutunu kaleci Ali parmak ucuyla kurtardı. 31'de Berk'in savunmadaki hatasını affetmeyen Feyttullah takımını öne geçiren golü attı: 0-1. 33'te çalımlarla ceza sahasına giren Polat'ın ortasında Fofana skoru eşitledi: 1-1. 46'da Ali'nin pasında 6 pasta topla buluşan Tomane'nin şutu üstten auta çıktı.
TALLO SAHNE ALDI
68'DE ceza sahasında topla buluşan Sami'nin şutu direğin sağından auta çıktı. 74'te ceza sahasına atılan uzun topu iyi kontrol eden Anıl'ın şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti. 90+3'te Savicevic'in ortasına Tallo kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 2-1.