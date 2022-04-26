Düştü düşüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en önemli rakibi Pazarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Akhisarspor, 3 yıl içinde 3. kez küme düşmeye çok yaklaştı. Avrupa'da mücadele ettiği sezonda 2019 yılında Süper Lig'den başladığı düşüşü durduramayıp geçen sene 1. Lig'e mendil sallayan Akigolar, Pazarspor beraberliğiyle 14 yıl sonra 3. Lig'e gerilemenin eşiğine kadar geldi. 7 sene Süper Lig'de mücadele eden, çifte kupa kazanarak tarihe geçen ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisar, yönetim kaosları, maddi kriz ve transfer yasaklarıyla boğuştu bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta dibe çakılıp kaldı.

KAZANAMAZSA VEDA EDİYOR

Bitime 1 maçı kalan 31 puandaki Akhisarspor, düşme hattında kendisinden 1 maç daha fazla oynayacak 33 puanlı Pazarspor'un 2 puan gerisinde kaldı. Akigo, bu hafta Amed Sportif'i yenemezse son hafta Pazarspor'un alacağı sonucu beklemeden küme düşecek. Yeşil-siyahlılar, Pazarspor'un şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Pendikspor'u yenmesi durumunda da Amed maçını kazansa bile düşecek. Akhisar'ın tek umudu Amed Sportif'i yenip ikili averajının iyi olduğu Pazarspor'un son 2 maçında yenilmesi veya yalnız 1 puan çıkarması olacak. ■ KENAN MOLLA

TARAFTARLARDAN YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

AKHİSARLI taraftarlar, başkan Evren Özbey ve kardeşlerine büyük tepki gösteriyor. Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda 90 dakika 'Yönetim istifa' tezahüratları yaparak tepkilerini dile getiren yeşil-siyahlı taraftarlar, açtıkları pankartlarla da isyanlarını devam ettirip tepkilerini dile getiriyorlar.