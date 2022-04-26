Fethiyespor umut tüketti rota değişti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda öne geçtiği maçta Karşıyaka'ya 4-1 mağlup olarak bitime iki hafta kala lider Esenler Erokspor'un 6 puan gerisine düşen 64 puanlı zirve takipçisi Fethiyespor, şampiyonluk için matematiksel şansını yitirmese de psikolojik açıdan umut tüketerek gözünü Play-Off'a çevirdi. Karşıyaka deplasmanında hezimete uğrayan lacivert-beyazlılar, bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol gördü. Son 2 maçında Edirnespor ve Derincespor'la (D) karşılaşacak Fethiyespor, Play-Off'lardan 2. Lig'e yükselmeye çalışacak. Fethiye 2'de 2 bile yapsa Erok'a kalan maçlarda 1 puan yetecek.

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