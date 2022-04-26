Kızılcabölük’te hakemlere öfke

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Alanya Kestelspor'a sahasında 4-2 kaybeden Kızılcabölükspor, ligde tutunma şansını zora sokarken, teknik heyet ve yönetim maçın hakemi Semih Kurt'un yanlı yönetime isyan etti. Hakem Semih Kurt'un maç içinde futbolcuları, kenarda yedek kulübesini sürekli tehdit ettiğini belirten başkan Osman Duran, "Futboldan soğuttular, nefret ettirdiler" diye dert yandı. Denizli'nin lobisi olmadığını önesüren başkan Duran, "Santraforumuz Mehmet Kaan'a olmadık pozisyonda sarı kart gösteriyor. Nereden biliyor 3 sarı kartı olduğunu" dedi.

'SENARYOLAR OYNANIYOR'

Osman Duran, şöyle devam etti: "Adem Aydın'ı çift sarı kartla oyundan atıyor. Saha içinde 4 sarı 1 kırmızı yetmiyor, yedek kulübemize 3 sarı kart gösteriyor. Maç içinde doğradığı yetmezmiş gibi, gelecek maçlar içinde kolumuzu kanadımızı kırıyor. Resmen doğradı bizi. Maç sonrası stattan hakemler ile gözlemciler aynı araçla ayrıldılar. Araçta hesap kitap yapacaklar aynı raporu yazalım diye. Amaçları belli. Geçen sezon düşüremediler, bu sezon yine aynı senaryo oynanıyor üzerimize. Türk Futbolu bu şekilde bitiyor. Ama pes etmedik. Son dakikaya kadar savaşımız sürecek. Düşmemizi isteyenleri sevindirmeyeceğiz" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP