Kritik hafta

Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik direktörü için çalışmalar artık son aşamaya geldi. Ligin bitimine 4 hafta kala sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışında ibre Joachim Löw'den Jorge Jesus'a dönerken, Portekiz'e giden ve Lizbon'da Jesus'la görüşme yapan Başkan Ali Koç, işi nihayete erdirmeyi amaçlıyor. Bir an evvel yeni sezon için kadro planlaması ve çalışmaların başlamasını isteyen Koç, maliyeti nerdeyse ikinci plana attı ve fedakarlık yaparak Portekizli ismi takımın başına getirecek. Koç'un bugünkü yönetim kurulu toplantısında yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

JORGE JESUS OLMAZSA LUCESCU

Ukrayna basını ise F.Bahçe'nin Jesus'tan olumsuz yanıt alması halinde Mircea Lucescu'ya teklif yapacağını yazdı. Haberde F.Bahçe'nin Jesus'a teklifini ilettiği ve deneyimli çalıştırıcıya ekibi dahil 7 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Kanarya olumsuz yanıt alması halinde ise Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı Dinamo Kiev'deki geleceği belirsizliğini koruyan Mircea Lucescu'ya yönelecek. Lucescu'nun Dinamo Kiev ile olan sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.