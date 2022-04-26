Manisa FK yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışı veren Manisa FK, öne geçtiği karşılaşmada düşme hattında yer alan Kocaelispor'a 2-1 yenildi, tekledi. 13 dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Taha kullandı, top penaltı noktasının hemen önünde Landre'de kaldı. Landre'nin bekletmeden çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1. 29. dakikada sol çaprazda ceza sahasının bir hayli uzağında topla buluşan Mehmet Taş, çok sert bir vuruş çıkardı. Kaleci sağına doğru hamle yapsa da gole engel olamadı: 1-1.

BERKAY TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

45+5'te köşe vuruşunu Kocaelispor adına Kolovos kullandı. Ön direkte herkesi aşan topa altı pasın önünde Berkay müdahalede bulundu ve top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-1. 62. dakikada Benhur'un şutunu Muhammed çıkardı. 74'te Erhan rakibinden sıyrılarak penaltı noktasının hemen önünden kaleye vurdu, top direğin dibinden auta çıktı. Manisa FK mücadeleyi 2-1 kaybetti, 46 puanda kaldı.