O eski halinden eser yok şimdi

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerken, tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis'in performansı maça damga vurdu, en çok konuşulan isim oldu. Gomis, üç net pozisyonu gole çeviremezken eski günlerini mumla arattı. Sarıkırmızılıların şampiyonluk yaşadığı 2017-18 sezonunda Süper Lig'de 33 maçta attığı 29 golle kral olan Gomis, bu sezonun devre arasında yeniden Cim-Bom'a takımın gol sorununu çözmek adına geldi. Ancak tecrübeli oyuncu, iyi bir giriş yaptığı Aslan'daki ikinci döneminde sonradan düşüşe geçti. Attığı 5 golün 3'ü penaltıdan olan Gomis, akan oyunda ise oldukça etkisiz. Gol krallığı yaşadığı ilk G.Saray döneminde top saklayan, hava toplarının çoğunu alan, arkadaşlarına pas dağıtan ve gol pozisyonu yaratan, en önemlisi ise bulduğu en ufak gol şansını bile skora dönüştüren Gomis, artık yok. Gomis'in performansı sonrası taraftarlar ise sosyal medyada eleştirilerde bulundu. Taraftarlar Gomis'in eski halinin çok uzağında olduğunu ve yaşından dolayı çok ağırlaştığını savundular.

KEREM FIRTINASI

G.SARAY için 2021-22 hayal kırıklığı olsa da Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi sürüyor. Altay karşısında da ağları sarsan Kerem bu sezon ligdeki 9. golünü attı. 6 da asisti bulunan yıldız bu istatistikte de takımın zirvesinde. Bu sezon Kerem toplam 48 resmi maçta oynadı, toplamda 12 gol, 10 asistle 22 gole direkt katkı verdi. Kerem, bu sezon Süper Lig'de 70+ şut çeken, 70+ çalım atan, 45+ şut pası veren tek oyuncu. Kerem'in Avrupa'daki rakipleri ise PSG'den Mbappe ve Real Madrid'den Vinicius Jr oldu.