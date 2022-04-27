Budaklar destan yazdı

UŞAK temsilcisi Budaklar Gençlikspor, tarihi bir başarı öyküsüne imza atarak adını Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yazdırdı. 2019 yılında kurulan ve önce 2. Amatör Küme'de şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, bu sezon önce Uşak 1. Amatör Küme Ömer Kırdinli sezonunda A Grubu'nda şampiyon olarak ilk hedefine ulaştı. Budaklar Gençlikspor, B Grubu'nun lideri Alahabalıspor'la Play- Off finalinde rakip oldu, 2-0'lık skorla kazanıp ikinci hedefini de aştı. BAL'a çıkabilmek için Bölmespor ile Play-Out karşılaşması oynayan Budaklar Gençlikspor, maçı 2-0 kazanarak müthiş bir zafere imza attı. Mütevazı köy takımı, BAL'a 'Merhaba' diyerek muhteşem bir başarı öyküsüne imza attı, tarihi zaferini köy halkıyla kutladı.

'BAL'DA KALICI OLACAĞIZ'

BU sezon Uşak'ta 16 maça çıkan 14 galibiyet, 2 beraberlik alan ve yenilgi yüzü görmeyen Budaklar Gençlikspor, rakip filelere 69 gol attı. Kulüp başkanı Basri Tufan, "Bu sezon yaşadığımız çifte sevinç şahsım, takımım ve Budaklar köyü halkı adına gerçekten gurur vericiydi. Müthiş bir karakter ortaya koyan takımımızın BAL'da aynı başarıyı göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Bu ligde kalıcı olacağız" diye konuştu. ■ SERVET SARUN