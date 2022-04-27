Denizlispor’da seferberlik var

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, 1 Mayıs Pazar günü sahalarında Gençlerbirliği ile yapacakları maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istediklerini belirtti. Uz, yazılı açıklamasında, 35. haftada konuk edecekleri Gençlerbirliği'ni yenip çifte bayram yapmak istediklerini aktardı.

Maçta en büyük güçlerinin taraftar desteği olacağını belirten Uz, "Keçiörengücü ve İstanbulspor galibiyetleriyle ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladık. Bursaspor deplasmanında beklemediğimiz bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattık. Bu mağlubiyet bizi üzdü ancak yolumuzdan alıkoyamayacak. Bu maçı kazandığımız takdirde hedefimize iyice yaklaşmış olacağız. Tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Hedefimize ulaşmak için önümüzde 4 maçımız var. Bunların 3'ü kendi evimizde, biri deplasmanda. Bu avantajı kullanarak ligde kalacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. ■ SEBAHATTİN ALP

ÖĞRENCİLERE BEDAVA

ALTAŞ Denizlispor'da pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Atatürk Stadı'nda rakibiyle son derecek kritik bir karşılaşmaya çıkacak yeşil-siyahlılarda yönetim, tribünleri doldurmak için kolları sıvadı. Kurmaylar, maraton tribününün öğrencilere ücretsiz olarak açılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Denizlispor logolu passolig kartına sahip tüm öğrencilere pazar günü saat 16.00'da oynayacağımız Gençlerbirliği maçı ücretsiz. Denizli Atatürk Stadyumu'nda bulunan Passolig gişesinden biletinizi ücretsiz olarak tanımlatabilirsiniz" denildi.