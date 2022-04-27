Fener’de gündem Jesus

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile anlaştığı iddia edildi, fakat sarı-lacivertli kulüp açıklama yaparak yalanladı. Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal'la yükselişe geçen Fenerbahçe'de gelecek sezon için göreve gelecek yeni teknik direktör için yapılan çalışmalarda artık sona gelindi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı dünyaca ünlü teknik adamla önceki gün Lizbon'da özel bir görüşme gerçekleştirirken basına yansıyan samimi fotoğraflar ikilinin anlaşmaya vardığı şeklinde yorumlandı. Toplantıda gelecek sezonun kadro yapılanması ve yapılacak transferlerin de masaya yatırıldığı öne sürüldü.

DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ

Ancak Fenerbahçe, Jesus haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır. Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmi mecralarımız üzerinden yapılacaktır."

TRANSFER TAARRUZU

Fenerbahçe, gelecek sezonki kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin listesinde Marsilya'nın ön liberosu Boubacar Kamara, Torino'dan santrfor Andrea Belotti, Atalanta'nın forveti Luis Muriel, Benfica'dan sol bek Alejandro Grimaldo ve Lille'den sol kanat Jonathan Bamba isimlerinin olduğu iddia edildi. Bu oyuncuların hepsinin maliyetlerinin yüksek olduğu belirtilirken, Marsilya ile sözleşmesi bitecek Kamara ile Haziran'da Torino'dan ayrılacak Belotti'nin bonservis sorununun olmaması iki ismi ön plana çıkardı.