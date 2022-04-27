Kerem’e hücum

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası bitmek bilmiyor. Her geçen gün performansını artıran ve bu sezon 9 gol, 3 asistlik performans sergileyerek takımını sırtlayan genç oyuncu, hem Cim-Bom'un kasasını doldurdu hem de Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılıların 12 puan kazanmasını sağlayan Kerem, takımına TFF'den 12 milyon 300 bin TL'lik puan primi kazandırdı. Milli oyuncu ayrıca İngiltere'den Arsenal ve Tottenham, Fransa'dan Lyon, İtalya'dan Roma ve Almanya'dan Stuttgart'ın transfer listesinde bulunuyor.

ELMAS DAVA AÇTI

Öte yandan G.Saray Yönetim Kurulu, mali genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı. 26 Mart'taki mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Burak Elmas, açtıkları davada bu kararın iptalini istedi. Yöneticilerden sadece Başak Karaca mahkemeye başvurmadı. Elmas yaptığı açıklamada, "Bir ay içinde dava açma hakkımız vardı. Bu süre bitmeden davayı açtık. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Seçimi etkileyecek bir durum söz konusu değil. Sadece yönetim kurulu üzerindeki ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik bir başvuru" diye konuştu.