Lig tescil edilmesin!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan Altay'da yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada ligin bu yıl tescil edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Siyah-beyazlı İzmir kulübünün resmi internet sitesinden, "Gün, Türk Futbolundaki Ahlak Meşalesini Yeniden Yakma Günü" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türk futbolunda adalet, saygınlık, hakkaniyet, liyakat ve hukuk isteyen bu sese kulak verin. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın istifa ettiği, 13 hakemin el çektirildiği, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in '8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak' diyerek görevi bıraktığı bir ligi hangi hak, hukuk ve adalet duygusuyla tescil edeceksiniz?" denildi.

BÜYÜK ALTAY VAZGEÇMEZ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tam 13 farklı maçta aleyhimize çalınan düdükler nedeniyle puanları elinden alınan Büyük Altay'ımızın hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Türk futboluna kaybettirdiğiniz güven duygusunu nasıl geri kazandıracaksınız? Kamuoyunun vicdanı olarak sesleniyoruz size. Derdimiz düşmek kalmak değil, bunlar geçici" ifadeleri kullanıldı.

BEMBEYAZ SAYFA AÇIN

İzmir temsilcisinin yaptığı açıklama şu şekilde devam etti: "Biz Büyük Altay'ız asla vazgeçmeyiz. Fakat adalet ve güven duygusunu yitirmiş bir kulüp olmak istemiyoruz. Bu düzenin bir parçası olmadığımızı haykırmak için yazıyoruz size. Derdimiz, şampiyonluğu hak eden Trabzonspor değil. Ancak geri kalan diğer tüm kulüplerin haklarını da teslim etmek zorundasınız. Türk futbolunda bembeyaz bir sayfa açacak güç ve yetkiniz var, inancınız da olsun."

EKMEKÇİOĞLU AKMAN ZİRVESİ

Süper Lig'de kümede kalması mucizelere bağlı olan Altay'da Perşembe günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkanlık görevinden istifa eden Özgür Ekmekçioğlu ile başkanlığa aday olması beklenen İbrahim Akman'ın bir araya gelerek kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yüksek Divan Kurulu'nun geniş katılımlı gerçekleşen önceki günkü toplantısında Akman'ın projelerini divan üyelerine anlattığı, divanın da kendisine fikir verdiği ifade edildi. Özgür Ekmekçioğlu ile İbrahim Akman arasında yapılacak zirvenin Divan Kurulu'ndaki camia büyüklerinin gözetiminde gerçekleşeceği bildirildi.

BORÇ KONUSU GÖRÜŞÜLECEK

Kongre öncesi bazı taraftarlar, Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin kulübü borçlandırması nedeniyle ibra edilmemesi gerektiğini savunurken, 2016'da Ekmekçioğlu göreve geldiğinde 18 milyon TL olan kulüp borcunun 400 milyon TL'ye çıktığını söyleyen Akman'ın bu konudaki çekincelerinin sürdüğü dile getirildi. Ekmekçioğlu'nun kulübü zarara uğrattığını savunan Akman'ın yapılacak görüşmede Ekmekçioğlu'ndan kişisel alacaklarını kulübe hibe etmesini talep edeceği iddia edildi. İstifa eden Özgür Ekmekçioğlu'nun Altay'dan yaklaşık 100 milyon TL alacaklı olduğu ileri sürüldü.