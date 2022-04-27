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Haberler Spor Manisa’nın iki yüzü

Manisa’nın iki yüzü

En az gol yiyen ekiplerden birisi olan siyah-beyazlı takım aynı zamanda en az gol atan takımlar arasında

27.4.2022

Manisa’nın iki yüzü
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışında bir türlü rakiplerini yakalayamayan Manisa Futbol Kulübü, ilginç bir istatistiğe sahip. İç sahadaki son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, dış sahadaki son 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Manisa FK, attığı 39 golle 10. sırada yer alırken, yediği 38 golle en başarılı takımlar arasında 9. sırada bulunuyor. 6. sıradaki Eyüpspor'la arasında 5 puanlık fark bulunan Manisa temsilcisi, kalan 4 haftada bay kaldıktan sonra Bursaspor, Keçiörengücü (D) ve Tuzlaspor'la karşılaşacak. Öte yandan Jamaikalı Dever Orgil'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı. ■ BERKE ÖZBAY
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