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Haberler Spor Pınar KSK’de Play-Off hesabı

Pınar KSK’de Play-Off hesabı

Son 5 maçta 4 mağlubiyetle ilk 4 şansını ve saha avantajını kaybeden KSK, Play-Off’ta F.Bahçe, Efes, Darüşşafaka, G.Saray veya Gaziantep Basketbol’dan biriyle eşleyecek

27.4.2022

Pınar KSK’de Play-Off hesabı

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3, son 5 karşılaşmada ise 4 mağlubiyetle ilk 4 şansını kaybeden Pınar Karşıyaka, Play-Off'taki rakibini bekleyecek. Basketbolda kupa hedefiyle bu sezon başında tarihinin en maliyetli ve en iddialı kadrolarından birini kuran Karşıyaka, Avrupa'da şampiyonluk hayaline FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off aşamasını bile göremeden erken veda ettikten sonra ligde de istikrarsız sonuçlar gösterdi.

SAHA AVANTAJINI KAYBETTİ
Bu hafta alınan sonuçlarla normal sezonun son maçları öncesi ilk 4 sıra içinde yer alma ihtimali kalmayan Kaf-Kaf, Play-Off'ta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray NEF veya Gaziantep Basketbol takımlarından biriyle eşleyecek. Play-Off'ta ilk turda saha avantajı olmayacak İzmir temsilcisinin rakibi erteleme sınavlarının tamamlanması ve son hafta maçlarının ardından belli olacak. Bu sezon 29 maçta 17 galibiyet, 12 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, son hafta Darüşşafaka'ya konuk olacak.

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