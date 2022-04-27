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Haberler Spor Salihli’de taraftarlar isyanda

Salihli’de taraftarlar isyanda

27.4.2022

Salihli’de taraftarlar isyanda
PLAY-OUT maçında Karaköyspor FK'yı 2-1 yenerek Bölgesel Amatör Lig'de tutunan Salihli Belediyespor'da taraftarlar profesyonel lig hasretinin sonlanmasını istiyor. Salihli 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan, iş dünyası ve siyasilere çağrıda bulunarak, "El ele verelim, Salihli'yi amatör liglerden kurtaralım" dedi. 'Salihli'nin güzel yürekli insanları profesyonel ligi hak ediyor' diyen Karahan, "Birçok ilde bile olmayan spor tesislerimiz var. Muhteşem bir futbolcu altyapısına da sahip olan Salihli'nin artık profesyonel lig hasretine son verilsin. Salihli, onlarca amatör takımıyla tam bir futbol kenti. Profesyonel lig hasretiyle yanıp tutuşan on binlerce futbolsever var. İş adamlarımızın, siyasilerimizin, kamu görevlilerimizin bu şehre bir borcu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi birlik olma zamanı" dedi. ■ EMRE SAÇLI
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