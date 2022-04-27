Soma’nın yeni stadı için ihale yapılıyor

AK Parti Manisa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyon Üyesi Mehmet Ali Özkan, Somaspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 7 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum ihalesinin 16 Mayıs 2022 tarihinde yapılacağını söyledi.

Yeni yapılacak "Soma Stadı" ile ilgili bilgi veren Özkan, "Mutlu sona yaklaştık. 15 bin metrekare alana kurulacak stadımız 7 bin seyirci kapasiteli, protokol fuayesi ve salonu, basın fuayesi ve salonu, sporcu soyunma odası (4 adet), seyirci fuayeleri, idari birimler, antrenman salonu (2 adet), ticari birimler (2 adet) atölye ve salonlarına sahip olacak" dedi.

Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Somaspor'un yeni stadyumun da motivasyonuyla önümüzdeki sezonda bu başarısını daha yukarılara taşıyacağına olan inancını dile getiren Özkan, stadın kazandırılmasında büyük emeği olduğunu belirttiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.