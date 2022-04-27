Tire 2021 FK’da iç transfer tam gaz

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve 3. Lig'e çıkmayı isteyen Tire 2021 FK, iç transferde hız kesmiyor. Geçen hafta kaleci Erhan Aslan, defans oyuncusu Tugay Kırcalı ve teknik direktör Sezer Özçelik'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bek Cihat Erdem, orta sahanın dinamosu 31 yaşındaki ön libero Kaan Dönmezer ve forvet hattının vazgeçilmezi 26 yaşındaki Ümit Koz ile masaya oturdu, yeniden el sıkıştı. Başkan Hüma Yüksel, "İç transferi tamamladıktan sonra hızla eksik mevkiler için harekete geçeceğiz. Tire 2021 FK gelecek sezonu şampiyon tamamlayarak 3. Lig'e çıkacak. Kimsenin şüphesi olmasın, herkesin gurur duyduğu başarılı bir takım yaratacağız" diye konuştu. ■ NADİR UYSAL

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