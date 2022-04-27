Tire başaramadı

Play-Out maçında İzmir Amatör Süper Lig Play-Off Kırmızı Grup ikincisi Tire Belediyespor, BAL 9. Bölge 2. Grup temsilcisi Aliağaspor FK'yla oynadığı Play-Out maçını 1-0 kaybetti, Bölgesel Amatör Lig'i ıskaladı. 4. dakikada Barış'ın şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Murat'ın vuruşu direğin yanından az farkla auta çıktı. 16'da Timurcan'ın ceza sahası dışından çok sert şutunu kaleci Emrullah aynı güzellikte çıkardı. 44'te Erhan'ın şutu kaleyi bulmadı. 45+3'te ceza sahasında topla buluşan Hasan Aykılıç çalımlarla önünü boşalttı, ardından çektiği şutu kaleci Ömer Can kurtardı. İlk yarı 0-0 bitti.
SON DAKİKADA TESLİM OLDU
48. dakikada Murat'ın pasında Barış'ın sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi. 59'da Buğra'nın şutu kalecide kaldı. 60'ta savunmadan seken topta Erdi'nin pasında Buğra gelişine vurdu, top direkten döndü. 78'de Muharrem'in derin pasında ceza sahasında topla buluşan Ali'nin plasesi direkten oyun alanına döndü. 90'da ceza sahası içinde topla buluşan Batu'nun pasında Ali topu filelere gönderdi: 1-0. 90+3'te Batu'nun ceza sahası sol çaprazından şutunu kaleci Emrullah kurtardı. 90+4'te Ali'nin ortasında Batu'nun kafası kaleyi bulmadı. Tire Belediyespor BAL hedefinde havlu attı. ■ BERKE ÖZBAY