Trabzon’a şampiyonluk akını

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, Cumartesi günü seyircisi önünde Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken kentte büyük bir heyecan yaşanıyor. Taraftarlar, dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden şehre gelmeye başlarken, bordo-mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı.

KENTTE NÜFUS 3'E KATLANDI

Ek seferlere rağmen uçak bileti bulamayan bordo-mavili taraftarlar, Ordu- Giresun, Samsun ve Erzurum'a havalimanlarına inecek uçaklara bilet alıyor, kara yolu ile şehre geliyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon'da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor. Trabzon şehrinin nüfusu son birkaç gündür neredeyse 3'e katlanırken taraftarlar kente akın etmeye devam ediyor.

2 YILLIK HASRET BİTİYOR

TRABZONSPOR, Antalyaspor maçı öncesinde yapacağı son idmanı taraftarlara açacak. 1 yıl 5 aydır bordo mavili takımın başında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez taraftara açık antrenman yapacak. Haftalardır sosyal medyada çağrı yapan taraftarları kırmayan Avcı, 29 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'nda Antalyaspor mücadelesinin son idmanında buluşacak. Taraftarların 2 yıl 2 ay 12 gün süren hasreti son bulacak.

AVCI İLK KEZ BAŞARACAK

ŞAMPİYONLUĞU matematiksel olarak garantilemeye oldukça yaklaşan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğu sevincini yaşamaya hazırlanıyor. Süper Lig'de daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan Avcı, Trabzon'da mutlu sona ulaşmak üzere. Öte yandan Trabzonspor da şampiyon olması halinde ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile bu başarıyı elde edecek. En son lig şampiyonluğunu 1983-84 'te elde eden Karadeniz ekibi, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı.