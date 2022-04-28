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Haberler Spor ARKAS’IN rakibi Fener

ARKAS’IN rakibi Fener

İzmir temsilcisi Efeler Ligi Play-Off 3-4 Etabı ilk maçında dışarıda İstanbul ekibiyle karşılaşacak

28.4.2022

ARKAS’IN rakibi Fener
AXA Sigorta Efeler Ligi Play- Off 3-4 Etabı ilk maçında Arkas Spor, bugün İstanbul'da Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Bu sezon Kupa Voley'i alan Arkas, yarı finalde Halkbank'a üçüncü maçta yenilip final fırsatını kaçırmıştı. İzmir'e avantajlı dönmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi İstanbul'da yenerek seride 1-0 öne geçmek ve İzmir'de seyircimiz önündeki ikinci maça bir adım önde çıkmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Kazanacağız" diye konuştu. Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.
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