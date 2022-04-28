Aydın’ın Sultanları transferde coştu

SULTANLAR Ligi'nde yeni sezon planlamasına hız veren Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna takviyelere devam ediyor. Galatasaray HDI Sigorta'dan Slovenyalı orta oyuncu Sasa Planinsec, Bolu Belediyespor'dan genç pasör Çağla Salih ve Mert Grup Sigorta'dan orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i kadrosuna katan mavi-beyazlılar, iki oyuncuyla daha anlaştı. Aydın'ın Sultanları, Vakıfbank altyapısında yetişen başarılı libero Selin Adalı'yı renklerine kattı. 2003 doğumlu 1.70 metre boyunda olan genç oyuncu gelecek sezon mavi-beyaz forma için mücadele edecek. Aydın BŞB, son olarak Bolu Belediyespor forması giyen smaçör İdil Naz Kanbur ile gelecek sezon için anlaşma sağladı. İdil Naz, mavi-beyazlı kulübün 5. transferi oldu.

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