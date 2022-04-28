Bucaspor 1928’in dışarıda korkusu yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta averajla Play- Off hattının bir basamak altında bulunan Bucaspor 1928, pazar günü oynayacağı 24Erzincanspor maçında deplasman karnesine güvenecek. İzmir temsilcisi geride kalan süreçte dış sahada oynadığı 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alırken 5 kez de sahadan puansız ayrıldı. Bu maçlarda 23 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, dışarda 37 puan toplayan lider Pendikspor ve 25 puan toplayan Isparta 32 Spor'un ardından en iyi dış saha performansı gösteren üçüncü takım konumunda bulunuyor. Bucaspor 1928'de sakatlığı nedeniyle son iki maçta görev yapamayan forvet Mehmet Fuat takımla birlikte çalışmalara başladı. ■ BERKE ÖZBAY

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