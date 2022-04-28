Düğün mü düğüm mü?

SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından uzaklaşmaya çalışan ve bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Altınordu, oynayacağı 3 maçta kendi kaderini kendisi çizecek. İzmir ekibi bu süreçte 2 maçını deplasmanda yapacak. Kırmızı-lacivertliler, 8 Mayıs Pazar günü kendisi gibi kümede kalmaya çalışan Kocaelispor'a konuk olacak. Ardından İzmir'de küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u ağırlayacak ve son olarak da yine ligde kalmaya çalışan Beypiliç Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İKİ OYUNCU TAKIMA DÖNÜYOR

7 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında noktalayan Altınordu, kalan maçlarında korkulu rüya görmek istemiyor. Bu arada İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezası sona eren ön libero Kubilay ve sarı kart cezası biten sağ kanat Ahmet İlhan gelecek hafta kritik Kocaelispor deplasmanında görev yapabilecek. Samsunspor karşısında ağrılarına rağmen kaleyi koruyan Ali Emre ile riske edilmeyen Ahmet Dereli'nin de bu süreçte tamamen iyileşeceği ifade edildi.